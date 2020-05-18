  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı

Teknik direktör Ümit Özat: Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Ticarette sanal fuar dönemi

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı
için kalan
Aktüel

Avcılar'da tartıştığı eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:56:16 -
Avcılar'da tartıştığı eşini ve 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da tartıştığı eşini ve ona yardım etmeye çalışan 2 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 16.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Talk Sokak'ta tartıştığı eşi Öznur B'yi bıçaklayan ve eşine yardımda bulunmaya çalışan Ahmet K. M. ile Emre M'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Deniz B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı