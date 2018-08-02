0553 313 94 23

Avcılar'da medyum operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan Rüstem Yücesan'ı (40) bürosuna gelen müşterilere muska yazdığı gerekçesiyle iki çalışanı ile birlikte gözaltına aldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:14
Avcılar'da medyum operasyonu! Gözaltılar var

Şikayetler üzerine Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi’ndeki büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan’ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı.

'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan’ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.

TCK’nın 158 - 1’inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamına giriyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:14
  1. Avcılar
  2. Medyum Operasyonu
  3. Medyum
  4. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak