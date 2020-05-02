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Aktüel

Avcılar’da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı

Avcılar’da otomobil bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:17:21 -
Avcılar’da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı

Avcılar’da otomobil bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, geçtiğimiz günlerde başka bir iş yerinden çaldıkları silahlarla bir eve girmiş, daha sonra da kaçmışlardı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü Avcılar’da bir apartman önüne arabayla gelen Muhammet A. (26), Uğurcan S. (22) ve İkram Ahmet B. (26) adlı 3 şüpheli, otomobilin bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile binaya girmiş, çevre sakinlerinin olayı fark etmesiyle paniğe kapılarak kaçmıştı. Yaşanan hadiseyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 28 Nisan’da aynı ilçede silah deposundan pompalı av tüfeği hırsızlığına karıştıklarını saptayarak operasyon başlatmıştı. Polis tarafından yakalanan Muhammet A., Uğurcan S. ve İkram Ahmet B. adlı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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