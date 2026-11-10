  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar dünyaya nefes aldıracak gelişmeyi duyurdu Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarihi imza Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü! Laikçi zorbalardan 'saygı duruşu' dayağı Konferansın ikinci gününde Cevdet Yılmaz’dan mesaj COP31'den somut adımlar bekliyoruz Bütün kamuoyuna yalan söyledikleri ortaya çıktı! Ahmet Şık’ın eşine casusluk incelemesi Patlamaya ilişkin inceleme derinleşiyor! Faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi Stratejik üstünlüğe vurgu! Rum basınında Türkiye itirafları İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu
Yerel Avcılar'da çöken yola araç düştü!
Yerel

Avcılar'da çöken yola araç düştü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avcılar'da çöken yola araç düştü!

İstanbul’un Avcılar ilçesinde belediye binasının yakınında yol çöktü. Çöken yola düşen araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak’ta yaşandı. Sabah saatlerinde bir aracın geçişi sırasında yol aniden çöktü. Çöken yola düşen aracın ön kısmında hasar oluştu. Avcılar Belediye binasının 100 metre aşağısında yaşanan olayda, çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Aracı çöken yola düşen Özcan Semiz, "Sabah işe giderken yol birden çöktü araçla içine düştük. Tampon gitti lastikler gitti alt takım gitti şu an çekici bekliyoruz" dedi.

Bulgaristan’da 86 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 11 kişi öldü
Bulgaristan’da 86 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 11 kişi öldü

Gündem

Bulgaristan’da 86 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 11 kişi öldü

19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı
19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Yerel

19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev
Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev

Gündem

Kazada vefat etmişti: Polis memuruna son görev

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23