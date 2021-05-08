Avcılar’da kurulan pazarlar 8 Mayıs 2021 | Türkiye’de tam kapanma dönemi 29 Nisan’da başladı. Semt pazarlarının açılması yasaktı. Ancak bu karar gözden geçirildi ve 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri semt pazarlarının açılmasına izin verildi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, Avcılar’da hangi pazarlar kurulacak?

Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?

Pazarlarda sebze, meyve ve fide satışları yapılabilecek. Vatandaşlar evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Avcılar’da kurulacak pazarlar şöyle:

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Pazar yerleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, bugün İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Güngören’de kurulacak pazarlar şöyle:

Firüzköy Pazartesi Pazarı

Üniversite Salı Pazarı

Merkez Çarşamba Pazarı

Gümüşpala Perşembe Pazarı

Yeşilkent Perşembe Pazarı

Tahtakale Perşembe Pazarı

M.K.Paşa Cuma Pazarı

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı

Firüzköy Cumartesi Pazarı

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı

Yeşilkent Pazar Pazarı