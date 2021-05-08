Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?
Avcılar’da kurulan pazarlar 8 Mayıs | İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgeye göre semt pazarları 8 ve 15 Mart tarihlerinde kurulabilecek. Vatandaşlar yaşadıkları ilçelerde hangi pazarların kurulacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi pazarlar açık Avcılar
Avcılar’da kurulan pazarlar 8 Mayıs 2021 | Türkiye’de tam kapanma dönemi 29 Nisan’da başladı. Semt pazarlarının açılması yasaktı. Ancak bu karar gözden geçirildi ve 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri semt pazarlarının açılmasına izin verildi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, Avcılar’da hangi pazarlar kurulacak?
Avcılar’da bugün hangi pazarlar kurulacak? Avcılar’da pazarlar kuruldu mu?
Pazarlarda sebze, meyve ve fide satışları yapılabilecek. Vatandaşlar evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Avcılar’da kurulacak pazarlar şöyle:
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Pazar yerleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, bugün İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Güngören’de kurulacak pazarlar şöyle:
Firüzköy Pazartesi Pazarı
Üniversite Salı Pazarı
Merkez Çarşamba Pazarı
Gümüşpala Perşembe Pazarı
Yeşilkent Perşembe Pazarı
Tahtakale Perşembe Pazarı
M.K.Paşa Cuma Pazarı
Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı
Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı
Firüzköy Cumartesi Pazarı
Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı
Yeşilkent Pazar Pazarı