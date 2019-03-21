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Avcılar’da başkan adayı Ulusoy’dan üniversiteli gençler için “3-Ç”projesi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 16:01
Avcılar’da başkan adayı Ulusoy’dan üniversiteli gençler için “3-Ç”projesi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da bulunan özel bir üniversitede gençlerle bir araya geldi. Ulusoy, gençlere vaatleri arasında bulunanücretsiz “Çay, çorba, çamaşır”hizmeti “3Ç” projesini de anlattı.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Avcılar’da bulunan özel bir üniversitenin öğrencilerinin düzenlediği panelde gençlerle bir araya geldi. Programa, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Abdulkadir Gayretli de katıldı.


Programda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, gençlerin enerjisinin ve gücünün önemine değinerek, “Benim bütün hizmet dönemimde birinci önceliğim gençlerle çalışmak oldu. Üniversiteden yeni mezun olmuş üniversitedeyken kulüplerde başarılı olmuş sosyal ilişkilerde başarılı olmuş, sporda ve sanatta başarılı olmuş gençleri özellikle araştırdım buldum. Önce onlarla çalıştım ve onları danışman yaptım son dönemimde ise bu genç arkadaşlarımın hepsi belediye başkan yardımcısı oldular. Fatih ilçesinde gönülden bir başarı var ise o gençlerin inanılmaz enerjisi muazzam iyi niyeti ve gayreti ile gerçekleştirilmiş bir başarıdır. Biz gençlerimize sadece geleceğimizi emanet etmiyoruz” dedi.


“Farklı bir proje olarak, çay, çorba ve çamaşır ücretsiz olsun dedik”


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ise gençlerle bir araya geldiğinde siyasetten bahsetmediğini Avcılar’ın güncel sorunlarını konuştuğunu belirterek, “Nasıl bir Avcılar’da yaşamak istiyorsunuz, nasıl bir Avcılar hayal ediyorsunuz, nasıl bir Avcılar’da okumak istiyorsunuz, nasıl bir Avcılar düşünüyorsunuz, gelip giderken görmüş olduğunuz eksiklikler nelerdir, Avcılar’ın belediye başkanı olsanız ilk yapacağınız eksiklik nedir, bunları konuşuyorum. Şu anda sahada zaten çalışırken tüm genç kardeşlerimiz ile beraber bunları konuşuyoruz. Birçok projemiz var özellikle gençlikle alakalı AR-GE merkezlerimiz, girişimcilik merkezlerimiz, bilim ve fikir merkezlerimiz, dijital kütüphanemiz, millet kıraathane projemiz var. Farklı bir proje olarak, çay, çorba ve çamaşır ücretsiz olsun dedik. Öğrencilik yaptım bende gurbette okudum ve dedim ki belediyenin tesislerinde kütüphanelerde belirli yerlerde öğrencilerin olduğu yerlerde çay, çorba ücretsiz olsun dedik. Çamaşırlar yıkansın, ütülensin kendilerine ücretsiz bir şekilde teslim edilsin diye düşündüm” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:01
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