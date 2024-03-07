Avcılar’da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi E-5 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece istikametinde seyir halindeki 34 EB 9184 plakalı aracın sürücüsü Efe Gülmez direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, yanyola girerek savrulmasının ardından durdu. Araç içerisindeki Gülmez, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Efe Gülmez sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA