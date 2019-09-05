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Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar ve Küçükçekmece'de içme suyu isale hattındaki çalışma nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:17
Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece ve Beykoz'daki bazı bölgelere 4 Eylül tarihinden bu yana su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım nedeniyle Avcılar ve Küçükçekmece'ye 6 Eylül saat 00.00'ye kadar su verilemeyecek. Beykoz'da devam eden çalışmaların ise bugün saat 08.30'da bitmesi planlanıyor. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüspala Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-09-04 23:37:33.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Dereseki Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-09-04 23:13:04.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-09-04 23:37:33.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:17
  1. İstanbul
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