Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece ve Beykoz'daki bazı bölgelere 4 Eylül tarihinden bu yana su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım nedeniyle Avcılar ve Küçükçekmece'ye 6 Eylül saat 00.00'ye kadar su verilemeyecek. Beykoz'da devam eden çalışmaların ise bugün saat 08.30'da bitmesi planlanıyor.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:37:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:13:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.