Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar ve Küçükçekmece'de içme suyu isale hattındaki çalışma nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.05 Eylül 2019 Perşembe 09:17
İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece ve Beykoz'daki bazı bölgelere 4 Eylül tarihinden bu yana su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım nedeniyle Avcılar ve Küçükçekmece'ye 6 Eylül saat 00.00'ye kadar su verilemeyecek. Beykoz'da devam eden çalışmaların ise bugün saat 08.30'da bitmesi planlanıyor.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüspala Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Dereseki Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:13:04.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-09-04 23:37:33.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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