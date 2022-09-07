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Yaşam Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?
Yaşam

Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?

İstanbul’un Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Saatler süren kesintinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Avcılar’da sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-09-07 21:08:00 - 2022-09-07 21:35:05
Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?

İstanbul’da zaman zaman su kesintileri yaşanabiliyor. 7 Eylül Çarşamba günü içme suyu hattı arızası sebebiyle Avcılar’da su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              07.09.2022 15:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 00:00civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              07.09.2022 16:19

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              07.09.2022 16:46

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler     :              Yakacık Yeni Mah,Yakacık Çarşı Mah,Gümüşpınar Mah,Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              07.09.2022 18:49

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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