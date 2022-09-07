Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?
İstanbul’un Avcılar ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Saatler süren kesintinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Avcılar’da sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’da zaman zaman su kesintileri yaşanabiliyor. 7 Eylül Çarşamba günü içme suyu hattı arızası sebebiyle Avcılar’da su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Avcılar sular ne zaman saat kaçta gelecek? Üniversite mahallesi Yeşilkent mahallesi sular kaçta gelecek?
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.09.2022 15:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 00:00civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 16:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 16:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Yakacık Çarşı Mah,Gümüşpınar Mah,Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 18:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.