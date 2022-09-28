Avcılar sular ne zaman gelecek saat kaçta 28-29 Eylül
İstanbul Avcılar'da 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintilerinin yaşanacağı mahallelerde bulunanlar ise şimdiden 'Sular saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Avcılar sular cuma günü mü gelecek?
Avcılar'da bakım çalışmaları sebebiyle yirmi dört saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek olan mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Avcılar sular ne zaman gelecek saat kaçta 28-29 Eylül
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Haramirede'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplose çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Kemalpaşa, Firüzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerine 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilmeyecektir" denildi.