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Aktüel Avcılar sular ne zaman gelecek 1 Temmuz 2026
Aktüel

Avcılar sular ne zaman gelecek 1 Temmuz 2026

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Avcılar sular ne zaman gelecek 1 Temmuz 2026

İSKİ, isale hattı iyileştirme çalışması sebebiyle Avcılar'da pek çok mahalleyi etkileyecek su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte, Avcılar'da su kesintisi yaşayacak olan mahalleler...

İstanbul Avcılar’da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Üniversite Mahallesi’nde bulunan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle ilçedeki 7 mahallede 8 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:

  • Cihangir Mahallesi,
  • Firüzköy Mahallesi,
  • Üniversite Mahallesi,
  • Mustafa Kemal Paşa Mahallesi,
  • Merkez Mahallesi,
  • Gümüşpala Mahallesi,
  • Denizköşkler Mahallesi

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