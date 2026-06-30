Avcılar sular ne zaman gelecek 1 Temmuz 2026
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSKİ, isale hattı iyileştirme çalışması sebebiyle Avcılar'da pek çok mahalleyi etkileyecek su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte, Avcılar'da su kesintisi yaşayacak olan mahalleler...
İstanbul Avcılar’da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Üniversite Mahallesi’nde bulunan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle ilçedeki 7 mahallede 8 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.
İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:
- Cihangir Mahallesi,
- Firüzköy Mahallesi,
- Üniversite Mahallesi,
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi,
- Merkez Mahallesi,
- Gümüşpala Mahallesi,
- Denizköşkler Mahallesi