Avcılar su kesintisi hangi mahallede?
Avcılar sular ne zaman gelecek? | İstanbul’da 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintinin yaşanacağı ilçelerden biri de Avcılar. Peki, Avcılar’da hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Avcılar’da su kesintisi ne zaman başlayacak? | Avcılar’da sular ne zaman gelecek?
Avcılar su kesinti saatleri | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle bazı ilçelerde 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, Avcılar’da sular ne zaman gelecek?
Avcılar su kesintisi hangi mahallede?
Avcılar’da yaşayanlar su depolamak için kesintinin ne zaman hangi saatler arasında yaşanacağını araştırmaya başladı. Su kesintisi 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başlayacak. 30 saatlik su kesintisi 7 Ocak Perşembe günü sabah 03.00'te sona erecek.
Söz konusu kesinti Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesini etkileyecek.