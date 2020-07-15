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Eğitim

Avcılar sınavsız öğrenci alan liseler 2020

İstanbul Avcılar sınavsız öğrenci alan liseler | LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler LGS puanlarının yanı sıra bazı Anadolu liselerine sınav puanı olmadan yerleşebiliyor. Bu sebep İstanbul Avcılar’da yaşayanlar hangi okulların sınavsız öğrenci aldığını araştırıyor. İşte, Avcılar sınavsız öğrenci alan liseler 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:38:00 -
Avcılar sınavsız öğrenci alan liseler 2020

Anadolu liselerinin hepsi LGS sonucuna göre öğrenci almıyor. Bazı liseler LGS puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. İstanbul Avcılar’da LGS puanı olmadan öğrenci alan liseleri sizler için derledi.

Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Avcılar sınavsız öğrenci alan liseler 2020

Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi

Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

Avcılar Anadolu Lisesi

Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi

Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

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Adana sınavsız öğrenci alan liseler 2020

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Adana sınavsız öğrenci alan liseler 2020

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