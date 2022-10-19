  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avcılar çöpler ne zaman toplanacak? Avcılar çöpler niye toplanmıyor?
Aktüel

Avcılar çöpler ne zaman toplanacak? Avcılar çöpler niye toplanmıyor?

Avcılar sokakları çöp dağlarına teslim olmuş durumda. Avcılar’da yaşayanlar ise ‘Çöpler ne zaman toplanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 20:27:00 -
Avcılar çöpler ne zaman toplanacak? Avcılar çöpler niye toplanmıyor?

Avcılar'da yaşayanlar toplanmayan çöpler sebebiyle zor bir dönemden geçiyor. Mahallelerde çöp dağları oluştu. Bazı sokaklarda kokudan yürümek bile bir hayli güç. Vatandaşlar ise bu sorunun sebebini ve ne zaman çözüm bulunacağını araştırıyor.

Avcılar çöpler ne zaman toplanacak? Avcılar çöpler niye toplanmıyor?

Avcılar Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, ilçe sakinleri sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.

İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı AŞ" adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaklaşık 4 ay anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev devam ediyor.

Ambarlı Mahallesi’nde belediyeye ait bir alanda eylemlerini sürdüren işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Çalışma koşulları ve maaşlarının düzeltilmesini talep eden işçiler, görüşmeler olumlu sonlanıncaya kadar grevde kalacaklarını bildirdi.

 

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!
Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

Gündem

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

CHP'li Avcılar'da yıkıldıktan sonra yapımına başlanmayan cami için yürüyüş yapıldı
CHP'li Avcılar'da yıkıldıktan sonra yapımına başlanmayan cami için yürüyüş yapıldı

Gündem

CHP'li Avcılar'da yıkıldıktan sonra yapımına başlanmayan cami için yürüyüş yapıldı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den zam isteyen işçilere hakaret! ‘Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma’
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den zam isteyen işçilere hakaret! ‘Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma’

Siyaset

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den zam isteyen işçilere hakaret! ‘Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23