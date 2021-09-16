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Spor

Avcı'dan İsmail'e kesik!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, 18 Eylül'deki maçta 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa maçında bazı değişiklikler yapması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:48:00 -
Avcı'dan İsmail'e kesik!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, 18 Eylül'deki maçta 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasımpaşa maçında bazı değişiklikler yapması öngörülüyor.

Galatasaray maçında beklentilerin altında kalan İsmail Köybaşı'nın Kasımpaşa maçında yedek soyunması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın, sol bekte de oynayabilen Bruno Peres'i İsmail'in yerine oynatması, sağ beke ise Serkan Asan'ı monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu arada Gervinho'nun da Kasımpaşa maçında oynaması bekleniyor.

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