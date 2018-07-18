Avcı: Mültecilerin radikalleşme riski yüksek!

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Suriye, Irak, Afganistan, İran, Pakistan ve Somalililerden oluşan 5 milyon civarındaki göçmenin, sadece yüzde 1,5’inin yüksek okul mezunu, sadece yüzde 5’inin bir meslek sahibi, yüzde 45’inin okuma yazma bilmeyen, yüzde 75’inin Türkçe konuşamayan, yüzde 45’inin zorunlu eğitime devam edemeyenlerden oluştuğunu kaydeden Avcı, göçmenlerin eğitim sorununu Türkiye’nin en az terörle mücadele kadar iç ve dış siyasetinin odağına koyması gerektiğini kaydetti.

GÖÇ BAKANLIĞI ŞART..

Bu meselenin, güvenlik merkezli stratejik bir meselesi olduğunu belirten Avcı, “Türkiye dışarıdan en çok göç alan ülke konumunda. Göçmenlere ev sahipliği yapma hususunda büyük fedakarlıklar gösteren Türkiye’de her şeye rağmen mülteciler, yoksulluk, güvencesiz çalışma, sömürü, nefret söylemleri ve linç girişimlerinin kıskacında yaşıyor. Ayrıca, her türlü mağduriyet ve tacizle karşı karşıya kalabildiklerinden Türkiye’de gelecek kurma ve Türkiye’ye katkıda bulunma adına kendilerini güvende hissedemiyorlar. 5 milyonluk bir kitlenin sorunlarının tespit ve çözümüne ilişkin bir Göç Bakanlığı kurulması elzem olmuştur” dedi.

Türkiye’nin, göçmenlerin eğitim ve işsizlik meselesine kalkınma meselesi olarak değil siyasi ya da güvenlikle ilgili bir konu olarak yaklaşması gerektiğini yineleyen Avcı, “Çünkü mülteci gençlerin eğitim sorunu, en az terör yanlısı gruplarla mücadele kadar tüm dünyanın gündeminde yer almayı hak edecek bir güncelliğe sahiptir. Tüm ülkeler bu konuyu küresel güvenlik meselesi olarak ele alınmaya çoktan hazırdır. Mülteci gençler makineli tüfeklerle değil, kalemlerle silahlandırılmalıdır. Türkiye bunun öncülüğünü ve sahipliğini yapmaya herkesten daha ehil ve layıktır” diye konuştu.

Avcı, Türkiye’nin kısa bir süre içerisinde dünyanın en çok mültecisini çeken ülke haline gelmesi nihayetinde bunun gerekleri olan politikaların/önlemlerin hızla ve rasyonellikle yerine getirilememesi durumunda toplumda büyük endişe ve tepkiselliklerin ortaya çıkacağını vurguladı.

Avcı, şunları söyledi: “Milyonlarca göçmen çocuğu konusunda yanlış ve eksik politikalar Türkiye’deki sosyal hayatın istikrarsızlığını artıracak, göçmenlerin gettolaşma ve hatta radikalleşme yüksek riskini önü alınamaz oranlara taşıyacaktır.”