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Ekonomi Av yasağı bitti Çanakkale'de tezgahlar balıkla doldu
Ekonomi

Av yasağı bitti Çanakkale'de tezgahlar balıkla doldu

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz: - "Tüm gırgırlar ve diğer balıkçı arkadaşlarımızın değişik türde yakaladıkları balıklarla tezgahlar şenlenmiş oldu. Bu nedenle ilerleyen günlerde sardalya fiyatının 10 liraya düşmesi bekleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:09:29 -
Av yasağı bitti Çanakkale'de tezgahlar balıkla doldu

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'deki balık tezgahlarında çeşitlilik, 15 Temmuz'dan itibaren trol teknelerinin ava çıkması, 1 Eylül itibarıyla da gırgır teknelerinin av yasağının sona ermesiyle arttı.

Gırgır balıkçı teknelerinin 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağıyla daha önce 50 liradan satılan sardalyanın fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Sardalyanın bol olması ile gelecek günlerde fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, av yasağının sona ermesiyle sardalyanın fiyatında ciddi oranda düşüş yaşandığını söyledi.

Özkurnaz, "Tüm gırgırlar ve diğer balıkçı arkadaşlarımızın değişik türde yakaladıkları balıklarla tezgahlar şenlenmiş oldu. Bu nedenle ilerleyen günlerde sardalya fiyatının 10 liraya düşmesi bekleniyor. Bu da balıkçılarımızın hem para kazanması hem de vatandaşların daha ucuz fiyatlara balık tüketmesini sağlayacak." şeklinde konuştu.

Çanakkale Balık Hali'nde balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise "Balık fiyatları çok güzel. Sardalya 50 liradan 20 liraya düştü. Uskumru 100 liraydı, bulunmuyordu. Bugün 50 lira. Bu sene inşallah bereketli geçeceğini umuyoruz. Palamut, hamsi, çinekop bunları bol miktarda bekliyoruz. Av yasağımız kalktı, tezgahlarımız şenlendi. Tezgahlarımızda çeşit bol ve ucuz." dedi.

Balık halinde çipuranın kilogramı 60, uskumru 50, sarpa 25, mezgit 40, levrek 60 ve palamutun adedi boyutuna göre 10 ve 12,50 liradan satılıyor.

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