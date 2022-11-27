Av turizmi kapsamında yaban keçisi avlattırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü 2022-2023 Av Turizmi kapsamında; Adıyaman İli Akdağ DA 1, Tut DA 1, Gürlevik DA 2, Hisar Şengil DA 2, Rezip DA 1, Ulubaba DA 2, Sincik DA 2 ve Meydan DA 1 Yaban keçisi, Hisar Şengil DA 2 ve Rezip DA 2 adet Melez Yaban Keçisi olmak üzere toplamda 16 Adet Yaban ve Melez Yaban Keçisi Avlattırılması için ihaleye çıktı.