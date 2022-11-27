Av turizmi kapsamında yaban keçisi avlattırılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü 2022-2023 Av Turizmi kapsamında; Adıyaman İli Akdağ DA 1, Tut DA 1, Gürlevik DA 2, Hisar Şengil DA 2, Rezip DA 1, Ulubaba DA 2, Sincik DA 2 ve Meydan DA 1 Yaban keçisi, Hisar Şengil DA 2 ve Rezip DA 2 adet Melez Yaban Keçisi olmak üzere toplamda 16 Adet Yaban ve Melez Yaban Keçisi Avlattırılması için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; miktarları ilanda belirtilen 9 parti halinde, 16 Adet Yaban/Melez Yaban Keçisi kotalarının avlattırılması ihalesi 07.12.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da, 2. Maddede belirtilen adreste “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a” ve “ Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29/a” hükümleri doğrultusunda KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.
2- İhale, Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü Valilik Binası Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:144 F Blok Kat:4 Merkez/ADIYAMAN adresinde yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi ve diğer ekleri 2. Maddede belirtilen adreste ücretsiz görebilirler ve http://bolge3.tarimorman.gov.tr Web sitesinden bilgi edinilebilirler. İhaleye girecek olanlar İhale şartnamesi ve diğer ekleri bedeli olan 1.500,00 TL’yi T.C Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki TR 490001000184573505425001 numaralı hesabına yatırmaları yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Her bir dosya için ayrı teklif verilecektir.
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