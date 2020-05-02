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Yerel

Av tüfeğini alan liseli genç, gözünü kırpmadan babasını vurdu

Osmaniye’de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç, yaşadıkları evde tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:38:00 -
Av tüfeğini alan liseli genç, gözünü kırpmadan babasını vurdu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Babasını ev tüfeğiyle arkadan vurdu

Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A’yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.

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Yorumlar

İhtiyar bir insan

Öz baban sen ne çocuk sahibi olabilirsin ne de bir kadını sevebilirsin öz babasını öldüren bir kişiden çok fazla birşey beklenmez. İstediği kadar kötü bir babaya sahip ol farketmez sen gençsin istediğin yerde kalıp yaşayabilirsin. Bir tartışmada öz babanı öldürdüysen ya madde bağımlısı yada harbiden canisin. Bunun başka açıklaması yok. Aklı dengeden bahsetmiycem çünkü tartışan bir insan aklı yerindedir. Yazıklar olsun senin gibi gence
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