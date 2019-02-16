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Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepelilerle aday tanıtım toplantılarında buluşmaya devam ediyor

Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av.

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:20
Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepelilerle aday tanıtım toplantılarında buluşmaya devam ediyor

Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, ’Söz Sizde’ programları vesilesiyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlara çalışmalarını anlatan Döğücü, hem gençlere hem de yaşlılara yönelik müjdelerini Sancaktepelilere duyurdu.



Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ’Söz Sizde’ programlarında Sancaktepeli vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İnönü Mahallesi, Kemal Türkler Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Döğücü vatandaşlarla sohbet etti, çalışmalarını anlattı. Önce İnönü Mahallesi Sarıgazi Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşan Döğücü oradan Kemal Türkler Mahallesi’nde bulunan Poyraz Düğün Salonu’nda halkla bir araya geldi. Dögücü’nün son durağı ise Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan Samandıra Kültür Merkezi oldu. Her üç mahallede de vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Döğücü, vatandaşların dertlerini tek tek dinledi. Diyalog içerisinde gerçekleşen buluşmalarda AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, vatandaşlara kendi yönetiminde yapacakları hizmetleri anlattı. Döğücü toplantılarda hem gençlere hem de yaşlılara yönelik projelerinden bahsetti. Sancaktepe’de farklı bir huzurevi yapmak istediklerini dile getiren Döğücü, Samandıra Kültür Merkezi’nde gençlere yönelik ’Başkan Sende’ projesini anlattı.



‘Öyle bir çıkmalıyız ki sandıklardan bir daha Sancaktepe’yi akıllarından geçirememeleri lazım’


Bu seçimin bir beka meselesi olduğunu ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "Sizin desteğiniz çok önemli. Bu bir varoluş mücadelesi. Bu bir beka mücadelesi. Bunu asla unutmayın. 31 Mart kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi bir tarafa bırakma günü. Hiçbir şeyin önemi yok. Eğer biz o 5 yılın anahtarını bir emin kişiye teslim etmezsek bitmiştir. 5 yıl çok farklı zihniyetlere teslim olur. Telafisi yok. Bizim öyle bir kaygımız yok ama öyle bir çıkmalıyız ki sandıklardan bir daha Sancaktepe’yi akıllarından geçirememeleri lazım " diye konuştu.



Farklı bir huzurevi projesi


Bir vatandaşın huzurevi isteğini cevaplayan Döğücü, bilinen huzurevlerinden daha farklı bir huzurevi düşüncesi olduğunu söyleyerek “Bir düşüncem, bir hayalim var. Bizim alanımız Allah’a çok şükür müsait. Bildiğimiz huzurevleri gibi değil ama bahçeleri olan, bungalov evlerine benzeyen ve devre mülk şeklinde yapılabilecek, yaşlılarımızın çok rahatlıkla kendini orada dinlendirebileceği, sosyal tesislerinin ve sağlık alanlarının da olduğu bir huzurevi planımız var “ dedi.



‘Gençlerimizi çekirdekten yetişme yerel yönetici olarak iş başına getireceğiz’


Sancaktepe Belediyesi Samandıra Kültür Merkezi’nde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Döğücü gençlere bir müjde verdi. ‘Başkan Sende’ projesiyle gençlerin tatil dönemlerinde belediyede yönetici olacağını söyleyen Döğücü “Gençler sizin için çok güzel projelerimiz var. Size müthiş sürprizler hazırlıyoruz. Sizlerle inşallah Sancaktepe’de ilki gerçekleştireceğiz. ‘Başkan Sende’ projemiz var. Yerel yönetimlerde başkanları gençler çok eleştirirler. Gençler eleştirdiği için onlara ‘Gelin bakalım. Birde beraber bizimle çalışın. Nasılmış bir görün’ diyeceğiz. Tatil sürelerinde gençlerimizden gruplar yapacağız. Onların birini belediye başkanımız olarak yanıma alacağım. Diğerlerini başkan yardımcılarının, şeflerin, müdürlerin yanına vereceğim. Onlarda dönüşümlü çalışacaklar. Belediye yönetimi ile ilgili stajını yapacaklar. Sonrasında da o gençlerimizi çekirdekten yetişme yerel yönetici olarak iş başına getireceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:20
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