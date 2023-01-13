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Aktüel Av. Abide Gülel: Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar daha zeki oluyor
Aktüel

Av. Abide Gülel: Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar daha zeki oluyor

Av. Abide Gülel, “Koruyucu aile ile birlikte yaşayan çocuklar fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı gelişim gösteriyor. Hatta daha zeki oluyorlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:31:00 -
Av. Abide Gülel: Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar daha zeki oluyor

Koruyucu ailelerin yanındaki çocukların yetimhanelerdeki akranlarına göre daha zeki olduğunun bilimsel açıdan da kanıtlandığını belirten KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) üyesi iş insanı Avukat Abide Gülel, koruyucu ailelerin zeki çocuklar yetiştirilmesindeki rolleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Psikologlar uzun zamandır yetimhane gibi bir kurumda büyümenin çocukların zihinsel gelişimini engellediğine inanıyordu, ancak bunu destekleyecek doğrudan kanıtları yoktu. Yıllar içinde bu verilere ulaşıldı. Veriler, Romanya'da koruyucu aile bakımının etkilerini kurumsal çocuk yetiştirmenin etkileriyle karşılaştıran, yıllar boyu süren olağanüstü bir deneyden elde edildi. Science dergisinde de yayınlanan bilimsel araştırmada, koruyucu ailelere yerleştirilen küçük çocukların, aynı yıllarını bir yetimhanede geçiren akranlarına göre ortalama 4 yaşına kadar önemli ölçüde daha yüksek IQ geliştirdikleri bulundu. 54. ayda yapılan IQ testlerinde, koruyucu aileye verilen çocuklar ortalama 81 puan alırken, bir yetimhanede kalmaya devam eden çocuklar 73 puan aldı. Araştırmacılar, en küçük yaşlarda koruyucu aileye taşınan çocukların en fazla gelişmeyi gösterme eğiliminde olduğunu buldu. Araştırma sonuçlarına göre, biyolojik ailelerde büyüyen aynı yaştaki gençlerden oluşan karşılaştırma grubu ise ortalama 109 IQ'ya sahipti. Bir aile yanında olmak çocuklar için bir yetimhanede olmaktan daha iyidir. Yetkililerimizden evlat edinme ve koruyucu aile süreçlerini hızlandırmalarını, imkanı olan aileleri de koruyucu aile olmaya davet ediyorum.”

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