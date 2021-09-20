AUZEF vize ve final konuları hangileri? AUZEF vize final sınavı hangi üniteye kadar?
YKS ile İstanbul Üniversitesi AUZEF’e yerleştirilen öğrenciler elektronik kayıtlarını e-Devlet üzerinden 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 2021 2022 AUZEF eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte öğreniler AUZEF ara sınavı yani vize sınav tarihi ile vize sınav sonuları ve AUZEF final sınav tarihleri ile final (bitirme) sınavı konularını merak ediyor. Peki AUZEF ara sınav hangi konularda sorumlu olunacak? AUZEF final sınav konuları hangileri?
AUZEF aÜstten ders alma işlemi 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapılırken, AUZEF yeni kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet işlemleri 13 Eylül - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır. İşte AUZEF vize ve final sınavından sorumlu olunacak konular.
2021 2022 AUZEF vize ve final sınav tarihleri
AUZEF vize (Ara Sınav) konuları
Dijital kitabınız
8 bölüm ise vize sınavında 4;
10 bölüm ise vize sınavından 5;
12 bölüm ise vize sınavından 6;
14 bölüm ise vize sınavından 7 bölümden sorumlu olursunuz.
AUZEF final (Bitirme) konuları
Dijital kitabınız
8 bölüm ise Bitirme(Final) sınavında 8;
10 bölüm ise Bitirme(Final) sınavından 10;
12 bölüm ise Bitirme(Final) sınavından 12;
14 bölüm ise Bitirme(Final) sınavından 14 bölümden sorumlu olursunuz.
Öğrenciler Bitirme(Final) sınavlarında dersin tüm bölümlerinden sorumlu olmaktadır.