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Eğitim AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ AUZEF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:47:00 -
AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sınavı sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020-2021 AUZEF güz dönemi vize sınavı 21-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı itibariyle öğrenciler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 9 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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