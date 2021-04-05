AUZEF vize sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam eden binlerce aday Bahar dönem AUZEF sınav tarihlerini merak ediyor. AUZEF Bahar yarıyılı sınav tarihlerini açıkladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman?
Bilindiği üzere AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 farklıl oturumda gerçekleştiriliyor ve hangi dersin hangi oturumda olacağı AUZEF'in ölçme ve değerlendirme birimince söz konusu bölümün o dönem açılan dersleri göz önüne alınarak yapılıyor. 2021 Bahar Yarıyılı vize sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF vize sınavları ne zaman?
2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.
Daha öncesinde kurum tarafından yapılan açıklamada;
"2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır."
ifadelerine yer verilmişti.