Bilindiği üzere AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 farklıl oturumda gerçekleştiriliyor ve hangi dersin hangi oturumda olacağı AUZEF'in ölçme ve değerlendirme birimince söz konusu bölümün o dönem açılan dersleri göz önüne alınarak yapılıyor. 2021 Bahar Yarıyılı vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF vize sınavları ne zaman?

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.

Daha öncesinde kurum tarafından yapılan açıklamada;

"2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır."

ifadelerine yer verilmişti.