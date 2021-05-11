AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde öğrenimine devam eden öğrenciler ara sınavlarına girdi. Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF vize sınavları, 24 Nisan tarihinde başlamıştı. Söz konusu sınavlar 5 Mayıs tarihinde tamamlanmıştı. AUZEF sınavlarına giren öğrenciler, şimdi ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve AUZEF final sınavlarının tarihini araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi’nden söz konusu sınavlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AUZEF vize sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının 1 hafta içinde açıklandığı göz önünde bulundurulursa AUZEF vize sınav sonuçlarının 11 Mayıs-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
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AUZEF final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Söz konusu sınavların telafi sınavları ise 17-18 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.