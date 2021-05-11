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Eğitim AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bahar dönemi ara dönem sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bahar dönemi ara dönem sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak 2021 AUZEF bahar dönemi ara dönem vize sınavına girenler ‘AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı?’ sorusunu sormakta. Peki AUZEF sınav vize sonuçları 2021 açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi ara dönem vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 13:06:00 -
AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bahar dönemi ara dönem sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AUZEF sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 24 Nisan'da başlayan sınav dönemi 5 Mayıs'ta sona ermişti. Sınavlarını tamamlayan binlerce AUZEF öğrencisinde gözler İstanbul Üniversitesi açıklamasına çevrildi. Peki AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı?  

2021 AUZEF bahar dönemi ara dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklandığı düşünülürse, AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF telafi sınavları ne zaman?

12-13 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarına katılacak olan adaylar için telafi sınavları ise 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” adresine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

Mezun olma durumunda olan ancak başarısız dersleri nedeniyle geçemeyen adaylar ise 8 Ağustos 2021 tarihinde üç ders sınavına katılabilecekler. Sınav sonuçları ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yerini alacak. AUZEF vize sınav sonuçları için tıklayın

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