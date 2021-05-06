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Eğitim AUZEF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

AUZEF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF öğrenciler Bahar dönemi vize sınavlarını gerçekleştirdi. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF vize sınavı 12 gün boyunca erişime açık olacak. 24 Nisan'da başlayarak 5 Mayıs'ta sona eren AUZEF vize sınavları için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 01:37:00 -
AUZEF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınavları ne zaman? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında bulunuyor. AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları online bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav sürecinin sona ermesi ile gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

AUZEF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru soruldu.

AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklandığında detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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