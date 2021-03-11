AUZEF üstten ders alma koşulları | AUZEF üstten ders ama şartları neler?

AUZEF Ders alma (Ders seçimi) işlemi nasıl yapılır? AUZEF'te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders seçebilecek öğrencilerimiz, üst dönem derslerini kendileri seçecektir.

AUZEF üstten ders alma koşulları

İstanbul Üniversitesi AUZEF üstten ders almak hakkında tüm sınıflara ait örnek ders alma nasıl yapılır? Üstten Ders Alma Koşulları:

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de

alabilir.

2- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

3- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders

alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

4- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz

AUZEF ders kaydı( Ders seçimi) nasıl yapılır?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ders seçim işlemleri fakülte tarafından otomatik yapılmaktadır. Kayıt yenileme işlemi yapacak kayıtlı öğrencilerde ise öğrenci ödeme yaptığı takdirde ders seçimleri yeni kayıtlı öğrencilerde olduğu gibi fakülte tarafından otomatik yapılmaktadır.Üstten ders seçebilecek öğrencilerimiz, üst dönem derslerini kendileri seçecektir.