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Eğitim AUZEF staj muafiyeti işlemi ne zaman? 2021 AUZEF staj muafiyeti nasıl yapılacak?
Eğitim

AUZEF staj muafiyeti işlemi ne zaman? 2021 AUZEF staj muafiyeti nasıl yapılacak?

AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 16 Eylül 2021 tarihine kadar yapılacak. AUZEF 2021 ders seçme tarihleri de 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında olurken, AUZEF ders ekleme ve ders silme işlemleri ise 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEF staj muafiyeti işlemi ne zaman? 2021 AUZEF staj muafiyeti nasıl yapılacak? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-09-03 09:45:00 - 2021-09-03 09:46:14
AUZEF staj muafiyeti işlemi ne zaman? 2021 AUZEF staj muafiyeti nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF staj muafiyet işlemleri yakından takip ediliyor. Öğrenim gördüğü programlarla ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma süresi ile unvanlarını belgelendirmek koşulu ile işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasından muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Bu durumda ilgili intibak komisyonu başvuruları inceleyerek karar verir. Staj uygulaması olan programlar için staj uygulama esasları ilgili programların internet sayfalarında yayınlanmaktadır. Staj muafiyeti ile ilgili henüz tarih belirlenmemiştir. 

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemeniz yeterlidir. Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işleminiz fakülteniz tarafından yapılacaktır.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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