AUZEF sınavları ne zaman başlıyor? AUZEF Bahar dönemi final sınavları başlangıç günü
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav takvimi online olarak başladı. Öğrenciler internette, AUZEF (istanbul üniversitesi) final sınavları ne zaman başlıyor? AUZEF Bahar dönemi final sınavlarının başlangıç gününü sorguluyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman başlayacak?
24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ardından gözler AUZEF final sınavlarına çevrildi. 2021 bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman başlıyor?
AUZEF sınavları ne zaman başlıyor?
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.