AUZEF sınavı ertelene var mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 AUZEF telefi sınav duyurusu:

AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi, AUZEF sınavı iptal mi? planlanan AUZEF bütünleme sınavları için sınav giriş belgesi beklenirken, 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan bütünleme (telafi) sınavları hakkında İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada Değerli Öğrencilerimiz, Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. açıklamasında bulunuldu.

2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

Sınavların ertelenmesinin ardından kurumdan yapılan açıklamada Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktı.

AUZEF ders alma (ders seçimi) işlemi nasıl yapılır?

AUZEF' te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders alma hakkı bulunan ve üstten ders almak isteyen öğrencilerimiz, üst dönem derslerini belirlenen tarihler içerisinde kendileri seçecektir. (Üstten ders alma kuralları gereğince, kayıt olunan ilk yarıyılda üstten ders alma işlemi yapılmamaktadır. Üstten ders alma koşullarına https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/donem-baslangici/ust-donemden-ders-alma adresinden ulaşabilirsiniz.)