AUZEF sınav tarihleri 2021 | AUZEF vize final tarihleri güz dönemi bahar dönemi
AUZEF akademik takvim 2021-2021 | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğiti Fakültesi öğrencileri vize ve final tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav tarihleri açıklandı mı? AUZEF sınavları ne zaman? 2021-2022 AUZEF sınav takvimi
Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdürenler 2021-2022 akademik takvimini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman?
AUZEF sınav tarihleri 2021 | AUZEF vize final tarihleri güz dönemi bahar dönemi
AUZEF öğrencilerin pek çoğu güz dönemi vize ve final sınavlarının takvimi araştırmaya başladı. Peki, sınavlar ne zaman? AUZEF güz dönemi ara dönem (vize) sınavları 30-31 Ekim 2021'de yapılacak. Bitirme sınavları ise 18-19 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek.