AUZEF sınav takvimi güncellendi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF sınav takvimi ile ilgili detaylar öğrencilerinde gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. Güncelleme sonrasında sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki AUZEF final sınavları ve telafi sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF Bahar Yarıyılı sınav takvimi güncellendi. AUZEF bahar dönemi vize sınavlarının sonulanmasının ardından Bahar dönemi final ve telafi sınavlarının tarihi değiştirildi. Peki 2021 AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.