AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? AUZEF final soru kitapçıkları!

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar Dönemi final sınavı için öğrenciler iki gün boyunca ter dökecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF finalleri 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022, AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022’da yapılacak.

AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2022 AUZEF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı da AUZEF final sınavına katılanlarca araştırılıyor. AUZEF sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı. AUZEF soru ve cevapları için tıklayın

AUZEF toplam AKTS'yi nasıl hesaplayabilirim?

- Taranskript belgenizden aldığınız derslerin ve mezuniyet için gerekli AKTS miktarınızı görüntüleyebilir ve gerekli hesaplamayı yapabilirsiniz.

- Ayrıca program sayfalarında(mikro sitelerde) dönemsel ve toplam alınacak ders ve AKTS bilgileri verilmektedir MF harf notu bulunan dersler mezuniyet aşamasına gelindiğinde silineceği için toplam AKTS miktarından çıkarılarak hesaplama yapılır.

AUZEF MF harf notu ne anlama gelir?

MF harf notlu dersler müfredat dönüşümünde kaldırılmış derslerdir. Öğrenciler bu derslerden sorumlu değildir. MF harf notu bulunan dersler mezuniyet aşamasına gelindiğinde silineceği için toplam AKTS miktarından çıkarılarak hesaplama yapılır.

AUZEF'te hangi koşullarda dönem uzatmış olurum?

Öğrenci mezuniyet şartlarını sağlayamıyorsa dönemini uzatır. Öğrencilerimizin mezun durumuna gelebilmeleri için;

- Tüm dönemlerine ait zorunlu derslerini almış, olması

- FF harf notuna sahip olmaması.

- Minimum 2.00 ortalamaya sahip olması.

- Tamamlamaları gereken AKTS miktarını tamamlamış ya da aşmış olmaları gerekmektedir.