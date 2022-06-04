AUZEF sınav sonuçları son dakika! AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları AKSİS:

AUZEF 2022 Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları AKSİS ekranında yayınlanacağından öğrenciler AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırır oldu. Peki AUZEF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 AUZEF sonuçları ne zama açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı. AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı.

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF ders geçme notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor. Bitirme/telafi sınavının etki oranı %60 Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı ise %40’tır.