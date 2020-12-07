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Eğitim AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı
Eğitim

AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı

AUZEF sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:48:00 -
AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı

AUZEF sonuçları öğren | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 21-29 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavlar online ( çevrimiçi) yapıldı. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı

AUZEF sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Konu hakkında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin sosyal medya hesabından “Çok kıymetli @acikveuzaktan ailesinin mensupları; Bugün açıkladığımız 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara (vize) sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını can-ı gönülden dilerim. Şimdi sıra bitirme (final) sınavında. Şimdiden başarılar” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 2-10 Ocak 2021'de online olarak yapılacak. Telafi sınavları ise 30 Ocak -  7 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır. 

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E devlet KYK sonucu öğren

Eğitim

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