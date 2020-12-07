AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı
AUZEF sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF vize sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı
AUZEF sonuçları öğren | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 21-29 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavlar online ( çevrimiçi) yapıldı. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları öğren | AUZEF sonuç ekranı
AUZEF sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Konu hakkında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin sosyal medya hesabından “Çok kıymetli @acikveuzaktan ailesinin mensupları; Bugün açıkladığımız 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara (vize) sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını can-ı gönülden dilerim. Şimdi sıra bitirme (final) sınavında. Şimdiden başarılar” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 2-10 Ocak 2021'de online olarak yapılacak. Telafi sınavları ise 30 Ocak - 7 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.
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AUZEF nedir?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.