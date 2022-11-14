AUZEF vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, nasıl bakılır? AUZEF sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç tarihleri 2022! Sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları, bu hafta sonu uygulanan oturumlara katılan adaylar tarafından merak ediliyor. AUZEF sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor. AUZEF öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AUZEF soruları ve cevapları 2022

AUZEF sınavları 12-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. AUZEF güz dönemi sınav sonuçları

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı fakat geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 2 hafta sonra ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.

AUZEF sınav sonuçlarının 28 Kasım'da açıklanacağı öngörülüyor

AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2022-2023

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

2022 AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı' menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI VE SORU/CEVAP ANAHTARI DEĞERLENDİRMESİ

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz' menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.