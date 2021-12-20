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Eğitim AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 18-19 Aralık tarihlerinde final sınavlarına girdi. AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları aralık ayında açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:10:00 -
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hafta sonu final sınavlarını tamamladı. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih ise şimdilik paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

AUZEF final sonuçlarını ‘auzefsinav.istanbul.edu.tr’ adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz öğrenmeniz mümkün.

Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

 

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