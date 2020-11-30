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Eğitim AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları koronavirüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. 21-29 Kasım tarihlerinde online sınavlarını tamamlayan öğrenciler AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? | AUZEF sınav sonuçları öğren

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:30:00 -
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları koronavirüs salgını sebebiyle 21-29 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

21-29 Kasım tarihleri arasında AUZEF vize sınavları çevrimiçi olarak tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AUZEF sınav sonuçları genellikle sınavların on gün sonrasında açıklanıyor. Bu sebeple sınav sonuçlarının 9 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

AUZEF final sınavları 2-10 Ocak 2021'de online olarak yapılacak.

Telafi sınavları ise 30 Ocak - 7 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

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