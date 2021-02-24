  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boğaziçi'ndeki provokasyona sahip çıktılar! Terör sevici Şebnem Korur Fincancı ve feminist Butler'dan açık destek

CHP'li vekil hem 'Mustafa Kemal' istismarı yapıp, hem de tehdit savurdu!

Türkiye için kritik uyarı! "Etkisi altına alacak"

‘Yakında açacağız’ diyerek seslendi! Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Göktürk Devleti’ hatırlatması

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’

Kreşte 'eşcinsel' kepazelik: Görenleri hayrete düşüren rezalet!

‘Batıyoruz’ diye il il gezerken Türkiye’nin ilk akıllı yolunu kullanmaları manidar oldu! CHP israf deyip o yolu kullandı

Vali'den yardım istedi! Aylık geliri şoke etti

Ayşenur Arslan yine yeniden rezil oldu! “Nasıl canım delirdinmi sen ilk 25'de bile değiliz”
Eğitim AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?
Eğitim

AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?

İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi Bahar dönemi kayıtları başladı. AUZEF öğrencileri "AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AUZEF harç ücretleri ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 20:37:00 -
AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?

İÜ AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme tarihleri içerisinde işlemleri tamamlayan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacağı açıklandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? 

AUZEF materyal ücretleri 2021

Kayıt yenileme tarihleri her yıl ilgili üniversitenin resmi sitesinden yayımlanıyor. Kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödenmesi gerekiyor.

AUZEF materyal ücretleri için tıklayın

Başvurular ne zaman sona erecek?

Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 – 26 Şubat 2201 tarihleri arasında yapılıyor.

Yayınlanan akademik takvime göre;

 

2020-2021 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
Gündem

20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Geçti..
Paşinyan itiraf etti: İskenderiye füzelerini ateşledik
Dünya

Paşinyan itiraf etti: İskenderiye füzelerini ateşledik

Dağlık Karabağ'da büyük bir bozgun yaşayan Ermenistan'ın bölgede yaşanan çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandığına dair çarpıcı ..
‘Batıyoruz’ diye il il gezerken Türkiye’nin ilk akıllı yolunu kullanmaları manidar oldu! CHP israf deyip o yolu kullandı
Gündem

‘Batıyoruz’ diye il il gezerken Türkiye’nin ilk akıllı yolunu kullanmaları manidar oldu! CHP israf deyip o yolu kullandı

CHP Ekonomi Masası Faik Öztrak önderliğinde, Nevşehir ziyareti için ulaşımda, CHP'nin israf olarak nitelendirdiği Ankara-Niğde Otoyolu'nu te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay