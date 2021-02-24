AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?
İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi Bahar dönemi kayıtları başladı. AUZEF öğrencileri "AUZEF materyal ücretleri 2021 AUZEF harç ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AUZEF harç ücretleri ne kadar 2021?
İÜ AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme tarihleri içerisinde işlemleri tamamlayan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacağı açıklandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır?
AUZEF materyal ücretleri 2021
Kayıt yenileme tarihleri her yıl ilgili üniversitenin resmi sitesinden yayımlanıyor. Kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödenmesi gerekiyor.
AUZEF materyal ücretleri için tıklayın
Başvurular ne zaman sona erecek?
Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 – 26 Şubat 2201 tarihleri arasında yapılıyor.
Yayınlanan akademik takvime göre;
2020-2021 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.