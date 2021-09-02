AUZEF kayıt yenileme ne zaman 2021? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılacak?
2021 AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AUZEF kayıt yenileme başladı mı? soruları YKS yerleştirme sonuçları sonrası İstanbul Üniversitesi AUZEF’e kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 AUZEF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. İşte AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2021.
YKS ile İstanbul Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenciler elektronik kayıtlarını e-Devlet üzerinden 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilirler. e-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların İ.Ü. Aksis otomasyon sisteminden hesap oluşturup, ödeme yapması kayıt için yeterlidir. Kayıt işlemleriniz 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Bu adayların evrak göndermesine gerek istenmeyecektir.
AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılacak?
Kayıt Yenileme için açıklama istanbul Üniversitesi AUZEF’den geldi. AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt Yenileme ücretini yatırdıktan sonra ’Kayıt Yenilemedi’’ olarak belirtilen statünüz dersleriniz seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler derslerini AKSİS- Öğrenim Bilgileri- Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.