AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021, AUZEF YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. AUZEF kaydımı nasıl sildirebilirim? AUZEF kaydı nasıl silinir?

AUZEF kayıt silme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt sildirme talebinde bulunabilmek için AKSİS otomasyon sistemine (aksis.istanbul.edu.tr) giriş yapılır. OBS kısmından Öğrenim Bilgileri başlığı altındaki Talep İşlemleri menüsü tıklanır. Açılan sayfada Başvuru Türü bölümünden Kayıt Silme, Karar Grup bölümünden ise Kayıt Silme (Kendi İsteği ile) seçeneği işaretlenir. Eğitim bilgisi bölümünde kayıt sildirmek istenen bölüm seçilir. Talep nedeni bölümünde kayıt sildirme sebebi kısaca açıklanır. Doküman ekle bölümüne kayıt sildirme dilekçesi imzalı olarak yüklenir. Kaydet butonuna tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır.

AUZEF kaydı tekrar nasıl açılır?

AUZEF kaydımı sildirdim ancak kaydımı tekrar açtırmak istiyorum ne yapabilirim? Kayıt sildirme işlemi geri alınmamaktadır. Kayıt silme başvurusu geri döndürülemez bir işlem olduğu için başvuru yapmadan önce dikkatli karar verilmelidir.

AUZEF kayıt sildirme dilekçe sonucu nasıl öğrenilir?

AUZEF kayıt sildirme dilekçemi gönderdim sonucunu nasıl öğrenebilirim? İlgili birim, dilekçenizi değerlendirecek ve sonuç dilekçenizde belirtmiş olduğunuz GSM numaranıza SMS olarak bildirilecektir.