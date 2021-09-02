AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 AUZEF ikinci üniversite başvuru şartları neler?

AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021, AUZEF YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıt kılavuzu yayınlandı. AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF ikinci üniversite Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 16 Ağustos- 16 Eylül 2021 tarihi olarak açıklandı.

2021 AUZEF ikinci üniversite başvuru şartları neler?

Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar, yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.

AUZF’te öğrenci durumunda olanlar ve yükseköğretim kurumu önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti olmayanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru yapabilmek için eğitim bilgilerinizin YÖKSİS’ te kayıtlı olması gerekmektedir. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrencisi ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu ile görüşüp bilgilerini YÖKSİS’ e aktartması GEREKMEKTEDİR. Aksi durumda başvuru YAPAMAZ.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir. Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır.)

Özel Gereksinimli Adaylar İçin AUZEF ikinci üniversite başvuru şartları

Engelli, gazi ve şehit-gazi yakınları (eş ve çocukları) evraklarını fakültemize ileterek materyal ücreti muayeti talebinde bulunabilirler. Gerekli evrak ve detaylı bilgiye AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/tanimlar-kosullar/ozel-gereksinimli-ogrenciler.

AUZEF ikinci üniversite başvuru kılavuzu için tıklayın