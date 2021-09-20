AUZEF ikinci Üniversite kayıt tarihleri 2021 2022 AUZEF ikinci üniversite kayıtları son gün?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite kayıtları 16 Ağustos 2021 tarihinde başladı. 16 Ağustos’ta başlayan AUZEF ikinci Üniversite kayıtları 16 Eylül’de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak AUZEF ikinci Üniversite kayıtlarında süreyi uzattı. AUZEF ikinci Üniversite kayıtları 1 Ekim 2021 tarihine kadar yapılacak. ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulur. Hesap aktivasyon işlemi tamamlanır. Aynı sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Fakülte onayından sonra harç ücreti yatırılarak kayıt tamamlanır.

AUZEF ikinci üniversiteye kayıt nasıl yapılır?

-ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

-Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,

-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

-Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

-Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.