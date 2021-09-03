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Eğitim AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri 2021 ne kadar? AUZEF ikinci üniversite ücretleri kaç para 2021?
Eğitim

AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri 2021 ne kadar? AUZEF ikinci üniversite ücretleri kaç para 2021?

AUZEF ikinci üniversite kayıt ücretleri 2021! AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri ile AUZEF ikinci üniversite ücretleri 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir hayli merak edilir oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık programlarına kayıt yaptıracak adaylar isteyen AUZEF ikinci üniversite kayıtlarını 16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihlerinde arasında yapabilecek. AUZEF ikinci üniversite kayıt ücretleri de bu ikinci üniversiteye kayıt yaptıracaklarca sorgulanıyor. Peki AUZEF ikinci üniversite haç ücretleri 2021 ne kadar? AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne kadar 2021? AUZEF ikinci üniversite kayıt ücretleri ne kadar? İşte 2021 AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri…

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:10:00 -
AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri 2021 ne kadar? AUZEF ikinci üniversite ücretleri kaç para 2021?

2021 AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı alınmaktadır. YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine, ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

AUZEF ikinci üniversite kayıt ücretleri ne kadar 2021?

AUZEF ikinci üniversite harç ücretleri ne kadar 2021? AUZEF ikinci üniversite programları lisans ve ön lisans programları için ödenmesi gereken kayıt ücreti 400 lira olarak açıklandı.

2021 AUZEF ikinci üniversite lisans kayıt ücreti 2021

Coğrafya 400 TL

Çocuk Gelişimi 400 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 400 TL

Felsefe 400 TL

İktisat 400 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi 400 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 400 TL

İşletme 400 TL

2021 AUZEF ikinci üniversite lisans kayıt ücreti 2021

2021 AUZEF ikinci üniversite ön lisans kayıt ücreti 2021

Adalet 400 TL

Çocuk Gelişimi 400 TL

Grafik Tasarımı (Yeni) 400 TL

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 400 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 400 TL

2021 AUZEF ikinci üniversite ön lisans kayıt ücreti 2021

AUZEF ikinci üniversite kayıt ücreti nasıl ödenir?

ikinci üniversite harç ücreti nasıl ve nereden ödenir? ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri içerisinde AKSİS sistemi üzerinde yer alan referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti miktarına göre ödeme gerçekleştirilmelidir. AUZEF harç demenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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