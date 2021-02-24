İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.

2021 yılı AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

AUZEF harç ücreti nasıl yatırılır?

1. ADIM: Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi

Kayıt yenileyecek öğrenciler 17.09.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ders seçimi nasıl yapılır?

Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir

2018-2019 Güz yarıyılı Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 15.10.2018 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarınıza ulaşabilecektir.

NOT: Bu işlem yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli değildir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin de ders alma işlemleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir.