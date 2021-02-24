AUZEF harç ücreti nasıl yatırılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri için harç ödeme süreci başladı. AUZEF Bahar döneminde eğitimine devam edecek olan öğrenciler harç ücretlerinin nasıl yatırılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF harç ücreti nasıl yatırılır? AUZEF harç ücreti hangi bankaya yatırılır?
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.
2021 yılı AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
AUZEF harç ücreti nasıl yatırılır?
1. ADIM: Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemi
Kayıt yenileyecek öğrenciler 17.09.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir.
Ders seçimi nasıl yapılır?
Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir
2018-2019 Güz yarıyılı Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 15.10.2018 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarınıza ulaşabilecektir.
NOT: Bu işlem yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli değildir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin de ders alma işlemleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir.