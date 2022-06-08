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Eğitim AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgula
Eğitim

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgula

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bitirme sınavları 4-5 Haziran tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:03:00 -
AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgula

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavları 4-5 Haziran tarihlerinde dört oturum şeklinde tamamlandı. Sınava giren öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgula

AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF vizeleri 16-17 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Nisan'da açıklanmıştı. Bu sebeple final sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

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