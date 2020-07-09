AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? Online mı olacak?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen AUZEF final sınavları merak edilen konular arasında yer alıyor. Örgün eğitim almayan kişiler Açıköğretim Fakülteleri sayesinde eğitimlerini alabiliyor. Peki AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? Online mı olacak?
AUZEF final sınavları yoğun bir ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı sınavlar elektronik ortamda gerçekleşiyor. Sınavda adaylar belirli saatlerde verilen soruları cevaplamaya çalışıyor.
AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvimde AUZEF Yarıyıl sonu (Bitirme Sınavları) 10-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Sınavların online mı yoksa klasik olarak mı yapılacağı hakkında bir açıkla bulunmuyor.
Telafi ya da bütünleme sınavları 10-21 Ağustos, Mezuniyete 3 ders ise 17-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.