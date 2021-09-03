AUZEF dersler sisteme ne zaman yüklenecek? AUZEF dersler sisteme ne zaman yüklenecek?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre, AUZEF önlisans ya da lisans programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar AUZEF ders kayıt tarihleri ile AUZEF derslerin sisteme ne zaman düşeceğini sorguluyor. AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021 olarak açıklandı. Peki AUZEF dersleri nasıl seçilecek? AUZEF ders muafiyeti nasıl yapılacak? İşte AUZEF yeni kayıt ve ders seçimlerine ilişkin detaylar.
YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF dersleri ne zaman sisteme yükleneceği de merak ediliyor. AUZEF eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi 13 Eylül 2021 tarihi olarak açıklandı. AUZEF derslerinin sisteme yükleneceği tarih de 13 Eylül 2021 olarak açıklandı.
AUZEF ders muafiyeti nasıl yapılacak?
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, fakütemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS'de mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri, 13-24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak kılavuza göre yapılacaktır.
Muafiyet işlemleri kayıt olunulan ilk güz döneminde yapılmaktadır. Diğer yıllarda muafiyet yapılmamaktadır. Örn: 2020 girişli bir öğrenci sadece kayıt olduğu güz döneminde muafiyet için başvurabilir.Muafiyet sadece ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II, Türk Dili I II ve Yabancı Dil I II derslerinden yapılmaktadır. Alan derslerinden muafiyet yapılmamaktadır. Muafiyet hakkında bilgilendirme (tarihleri, koşulları ve itiraz süresi) muafiyet döneminde resmi web sayfamız üzerinden yapılır.
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