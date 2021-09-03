AUZEF ders seçimi ne zaman 2021? AUZEF ders seçimi nasıl yapılır? AUZEF kayıt ders seçme işlemi

AUZEF başvurusu yapılabilmesi için eğitim bilgilerinizin YÖKSİS’te kayıtlı olması gerekmektedir. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrencisi ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu ile görüşüp bilgilerini YÖKSİS’ e aktartması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru yapmaz.

2021 AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

AUZEF ders seçimi ne zaman 2021? AUZEF kayıtlarını tamamlayan adaylar, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir. AUZEF tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır.)

AUZEF ders muafiyet işlemleri 2021

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, fakütemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS'de mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri, 13-24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak kılavuza göre yapılacaktır.